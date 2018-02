CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO 17/18 “Mauro Santos (ex-Anadia) é reforço para a reta final da temporada”

O Lusitano Futebol Clube informa que chegou acordo com o atleta

Mauro Santos para representar o clube durante o que resta a temporada

2017/2018.

Aos 26 anos, o médio ofensivo Mauro, que representava o Anadia, é

agora reforço confirmado, onde irá envergar a camisola 25. Formado no União

de Tomar, atuou também, já como sénior, em clubes como o CD Fátima, At.

Riachense, Loures e Sertanense, clube onde esteve na última temporada e

aonde realizou uma excelente temporada ao serviço da equipa da Sertã,

realizando 2073 minutos e tendo apontado 6 golos. Já esta temporada em

Anadia Mauro conta com 703 minutos e um golo apontado.

Está assim assegurada uma mais-valia para o plantel às ordens de

Rogério Sousa.