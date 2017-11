Campeonato Nacional Desportivo da Federação Lohan Tao

Realizou-se no dia 11 de Novembro nas Caldas da Rainha o 20º Campeonato Nacional Desportivo da FLT,na qual contou pela 1º vez com a participação da Escola FMA-P Campo de Besteiros apenas com um atleta -João Lopes Duarte na categoria de -57 kilos .

A prestação do atleta Besteirense foi magnifica tendo em conta que foi a sua estreia absoluta em competição e logo com uma vitória que não deixou dúvidas.

Desde já damos os parabéns ao atleta João Duarte pelo sucesso alcançado e que motive tanto os jovens à prática de Desportos de Combate como as entidades responsáveis fiquem sensibilizadas para estarem do nosso lado porque também somos uma coletividade da Freguesia de Campo de Besteiros e do Conselho de Tondela Distrito Viseu .

Os nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para este sucesso .

“Juntos somos mais fortes que ontem ”

FMA-P Campo de Besteiros