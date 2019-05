CAMPEONATOS REGIONAIS DE DESPORTOS GÍMNICOS | ESTE SÁBADO, DIA 11 DE MAIO

ESTE SÁBADO, DIA 11 DE MAIO

CAMPEONATOS REGIONAIS DE DESPORTOS GÍMNICOS

NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE MANGUALDE

Mangualde recebe no próximo sábado, dia 11 de maio, os Campeonatos Regionais de Desportos Gímnicos. O evento decorrerá no Pavilhão Municipal, a partir das 10h00.

Os Campeonatos realizam-se sob a égide do Ministério da Educação, numa organização conjunta da Direção-Geral da Educação (Coordenação Nacional do Desporto Escolar), da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Direção de Serviços Regional do Centro), da Câmara Municipal de Mangualde e do Agrupamento de Escolas de Mangualde.