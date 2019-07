Campia recebe IV Mostra Gastronómica do Peixe do Rio

A área de lazer do Porto Várzea, em Campia, vai receber, nos dias 13 e 14 de julho, mais uma mostra gastronómica do Peixe do Rio.

Trata-se da quarta edição deste certame que tem como objetivo divulgar a tradição gastronómica e de pesca do peixe do rio existente no concelho, bem como promover turisticamente a freguesia de Campia e o concelho de Vouzela.

Com o evento pretende-se também apoiar as associações locais, já que serão as próprias coletividades a confecionar os pratos servidos durante a mostra. Irão marcar presença o Agrupamento 649 – Escuteiros de Campia, o Grupo Desportivo de Campia, o Rancho Folclórico “Recordações de Campia”, a Associação “Os Castros” e o Grupo Carnavalesco de Campia.

Numa organização da Junta de Freguesia de Campia, o evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Vouzela, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vouzela e VFM.

PROGRAMA

SÁBADO * 13 JULHO

18h | Abertura do certame com arruada pelo Grupo de Bombos de Campia

18h30 | Atuação do Grupo de Trajes e Cantares de Loumão

20h | Serviço de jantares

21h30 | Atuação do Grupo de Cavaquinhos de Alcofra

22h30 | Atuação do Grupo “Os Vouguinhas”

DOMINGO * 14 JULHO

12h | Reabertura do certame | Serviço de almoços e petiscos

15h | V Festival de Folclore do Grupo Recordações de Campia

Grupo de Cantares e Dançares de São Paio de Antas (Esposende)

Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Zambujal (Cantanhede)

Rancho Folclórico e Etnográfico A Tileira (Santa Cruz da Trapa)

18h | Atuação do Grupo de Cavaquinhos e Cantares à Beira