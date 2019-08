“Camping 4×4 Vinho do dão” 2019 move participantes de norte a sul do pais á Vila de Nelas!!!

Foi no fim de semana de 12, 13 e 14 de Julho que o Clube de praticantes TTNelasAventura organizou pela segunda vez um encontro de todo o terreno designado como “Camping 4×4 Vinho do dão”. Este evento contou com a participação de meio milhar de pessoas de norte a sul do país.

Estes 3 dias proporcionaram a todos os inscritos várias actividades, nomeadamente road-books vinhateiros pelo concelho, com paragem para visita ás Adega da Casa de Santar, pista de obstáculos, arranques 4×4, animação nocturna e muita adrenalina.