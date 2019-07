BE anuncia a lista candidata às próximas Eleições Legislativas

O Bloco de Esquerda encontra-se neste momento a ultimar a lista candidata às próximas Eleições Legislativas pelo círculo eleitoral de Viseu, confirmando-se, desde já, a indicação de Bárbara Xavier, Rita Diogo e Hermínio Marques, ambos candidatos independentes, para ocupar os primeiros lugares. É o concretizar em lista das práticas e da abertura do BE à sociedade no nosso distrito. É a representatividade da diversidade de percursos, da diversidade geográfica do distrito e da diversidade de gerações.

Partimos para as próximas eleições legislativas com confiança reforçada no trabalho que tem sido desenvolvido por todo o distrito. Cada um destes candidatos também representa uma faixa de território distinta:

A Bárbara em Viseu, a capital do distrito, onde tantas vezes, nas ruas apregoamos com amor o sonho do mundo que queremos e criamos a cultura crítica que imaginamos. E as denúncias de tanto que ainda há por fazer por acesso a cuidados de saúde condignos, serviços públicos que sirvam as populações e um ar mais respirável, longe da toxicidade tanto do conservadorismo, como dos herbicidas como o glifosato.

A Rita Diogo, a Norte do distrito, onde, por exemplo, demos a conhecer populações sem saneamento básico, confrontámos administradores hospitalares com o casos de pessoas que se vêem obrigadas a fazer centenas de quilómetros para receber ou cuidados básicos de saúde, lutámos e lutaremos pela modernização e extensão da Linha do Douro, e denunciámos atentados contra a cultura, como é o caso de existirem 40 mil livros doados à autarquia de Resende fechados em caixas há dez anos.

O Hermínio Marques, a Sul do distrito, onde temos, por exemplo, denunciado vários crimes ambientais hediondos que as autoridades conhecem e nada fazem para resolver ou punir, como em Dardavaz, reivindicado mais médicos para aldeias onde as populações são maioritariamente envelhecidas, como São João de Areias, promovendo a biodiversidade da floresta, rejeitando o lucro fácil que seca o futuro da terra.

1.ª Candidata: Bárbara Xavier, 27 anos, Psicóloga, independente

Trabalha e reside em Viseu.

Excerto da mensagem de aceitação:“Como poderia não aceitar [o convite] quando experimento e assisto constantemente à negação de direitos, de condições de vida adequadas e oportunidades unicamente em prol de interesses económicos e financeiros que servem apenas uma pequena parte da população?”

2.ª Candidata: Rita Diogo, 44 anos, Psicóloga, independente

É natural de Resende, onde reside, trabalha em Lamego.

Excerto da mensagem de aceitação:

“Territórios como o distrito de Viseu têm sido esquecidos na agenda política, são denominados de forma depreciativa como “o interior do interior” como se tal fosse uma fatalidade. Eu acredito que podemos, juntos, reverter o curso da interioridade e da falta de oportunidades. ”

3.º Candidato: Hermínio Marques, 52 anos, Professor, independente

É natural de Carregal do Sal, onde reside e trabalha.

Excerto da mensagem de aceitação: ~“Combater as assimetrias sociais, baseadas em formas de exploração e marginalização com base em origens étnicas ou raciais, de género, de orientação sexual, de idade, de religião, de liberdade de expressão ou de classe social é um desígnio de todos ao qual eu forçosamente adiro.”

Comissão Coordenadora Distrital de Viseu do Bloco de Esquerda