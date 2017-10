CANDIDATURAS ABERTAS PARA INTERCÂMBIO NO ESTRANGEIRO

Associação Intercultura-AFS Portugal abre candidaturas para jovens do Ensino Secundário participarem num intercâmbio intercultural no estrangeiro, durante 3 meses ou um ano lectivo completo. Prazo termina a 31 de Outubro.

Os/as candidatos/as devem ter entre 15 a 18 anos de idade, bom desempenho e motivação escolares, vontade de conhecer novas culturas e aprender com experiências diferentes. Os jovens vão viver com uma família de acolhimento voluntária, frequentar a escola secundária local e inserir-se na comunidade envolvente.

No presente ano lectivo, 59 estudantes portugueses encontram-se no estrangeiro a participar neste intercâmbio intercultural. Joana Moser está a frequentar o 12º ano em Ohio, Estados Unidos, e diz que «Cada segundo desta minha nova vida é uma história para contar.» Como exemplos enumera «celebrar um feriado, género Santos Populares, no bairro italiano. Ir às cataratas do Niágara, a uma competição de “cheerleading” e andar no típico “school bus”!».

Por seu turno, Henrique Oliveira encontra-se na Argentina e confessa estar agradecido pela família argentina que o acolheu no seu novo destino: «não podia ter pedido por melhor família do que a que me calhou, fizeram-me sentir em casa desde o primeiro dia, o que ajudou muito à minha chegada.» Para além disso, sente que as pessoas que tem conhecido são calorosas e convidativas, incluindo na comunidade escolar: «senti-me parte da turma assim que cheguei.», remata.

Segundo a associação, o objectivo deste intercâmbio é precisamente proporcionar uma experiência de aprendizagem intercultural que toque o estudante, bem como a sua família, escola e comunidade de acolhimento.

Para o Programa AFS anual os destinos disponíveis são: Alemanha, Argentina, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Malásia, Noruega, Polónia, República Checa, Rússia, Suíça, Tailândia, Turquia.

Para o Programa AFS trimestral – Cidadania Europeia os destinos disponíveis são: Alemanha, Áustria, Bélgica Flamenga, Bélgica Francófona, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Eslováquia, França, Hungria, Itália, República Checa.

A associação promotora da iniciativa está aberta a candidaturas para Bolsas AFS, que poderão cobrir entre 5% a 40% do valor da Taxa de Participação do Programa AFS anual. Para além disso, para o ano lectivo 2018/2019, a Intercultura-AFS disponibiliza Bolsas de valor fixo para a Bósnia e Herzegovina (20%), Turquia (20%) e Costa Rica (70%).

As candidaturas estão abertas até 31 de Outubro no site da associação Intercultura-AFS em:

www.intercultura-afs.pt/

Sobre o Programa AFS – Estudar no Estrangeiro

O Programa AFS – Estudar no Estrangeiro é uma experiência de intercâmbio em que o participante vai viver durante um ano ou trimestre noutro país, com uma família de acolhimento voluntária e estudar numa escola secundária. Durante esta experiência vai conhecer outras referências culturais, modos de vida, valores e comportamentos diferentes dos seus. Aprender através das experiências AFS implica um crescimento e mudança dos valores pessoais, estabelecimento de relações interpessoais, conhecimento e sensibilidade intercultural e consciência global de assuntos internacionais.

Sobre a Intercultura-AFS Portugal

A Intercultura-AFS Portugal é uma Associação Juvenil de Voluntariado, sem fins lucrativos, com estatuto de Instituição de Utilidade Pública. Trabalha na área da educação não-formal para uma Aprendizagem Intercultural e Educação Global, desde 1956, promovendo intercâmbios nacionais e internacionais envolvendo jovens, famílias e professores, instituições e a comunidade em geral. A Intercultura–AFS faz parte de uma rede internacional representada em 59 países e com sede em Nova Iorque – EUA. A nível internacional, a rede AFS é membro oficial da UNESCO e, em Portugal, representa ainda a European Federation for Intercultural Learning (EFIL) e é membro do Conselho Nacional de Juventude (CNJ).