Candidaturas ao Montepio Acredita Portugal terminam a 17 de fevereiro

O prazo de candidaturas à IX edição do Concurso de Empreendedorismo Montepio Acredita Portugal encerra a 17 de fevereiro de 2019. Promovido pela Acredita Portugal e Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), trata-se do maior concurso de empreendedorismo de Portugal e o segundo maior a nível mundial, e tem como objetivos identificar, desenvolver e premiar ideias e projetos de diferentes setores, como o empreendedorismo social, mobilidade e tecnologia, aceitando ideias de qualquer área.

A iniciativa pretende apoiar qualquer pessoa com uma ideia de negócio, independentemente da idade, nível de formação e localização no território nacional, apoiando projetos promissores com know-how especializado para o seu desenvolvimento e avaliação. Os melhores projetos têm contacto direto com investidores, especialistas e mentores, assim como o acesso a formação personalizada e a oportunidade de integrar um programa de pré-aceleração.

Os Prémios do Concurso Montepio Acredita Portugal:

– Além de ser o patrocinador principal do concurso da Acredita Portugal, a CEMG promove o Prémio Empreendedorismo Social, que premeia projetos empreendedores com impacto social positivo no país ou na comunidade.

– O Prémio Brisa Mobilidade 2019 destina-se a todas os projetos relacionados com serviços e/ou soluções tecnológicas que contribuam para melhorar a eficiência e a integração dos sistemas de mobilidade, ou para criar novas ofertas de mobilidade ou, ainda, que contribuam para um upgrade da conectividade dos sistemas de transportes, urbanos e não-urbanos, de passageiros e comerciais, nas perspetivas digital e comportamental.

– O Prémio K.Tech, apoiado pela consultora KCS iT, destina-se a todos os projetos relacionados com as novas tecnologia de informação e com a implementação destas tecnologias em áreas de negócio tradicionais.

– O Prémio H2O Inovação by Águas de Gaia visa identificar, premiar e apoiar empresários em fase de criação e/ou expansão de negócios relacionados com o setor da água, saneamento e gestão de águas pluviais. Tem ainda por objetivo dinamizar o espírito de iniciativa e distinguir os promotores de empresas inovadoras do setor, valorizando o projeto de forma integrada, de acordo com critérios assentes no potencial do negócio e no perfil dos empreendedores.

– O Prémio Autónoma distingue projetos de comunicação nas áreas de marketing, jornalismo e/ou publicidade, aplicadas a uma área de negócio O prémio irá privilegiar os projetos que apostam na criatividade e na inovação.

As inscrições podem ser submetidas online, nestas e em qualquer área de negócio, de forma gratuita através do site www.acreditaportugal.pt.

Sobre a Acredita Portugal:

A Acredita Portugal é uma organização sem fins lucrativos focada no desenvolvimento e promoção do empreendedorismo nacional, que nasceu em 2008 pela mão de José Miguel Queimado. Desde então, a Acredita Portugal trabalha por, e para todos os portugueses, independentemente da sua formação ou cultura, permitindo que qualquer cidadão tenha oportunidade de perseguir o seu sonho empreendedor. Cada ideia em competição é submetida de forma gratuita, passando por uma avaliação e vendo desenvolvido o seu plano de negócios. Aos projetos vencedores é dada a oportunidade de desenvolver parcerias estratégicas com vista à sua implementação no mercado.