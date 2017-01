Cantadores de Janeiras em Sernancelhe

O Município de Sernancelhe promove, no dia 8 de janeiro, no Expo Salão, o Encontro de Cantadores de Janeiras. A iniciativa contará com a participação de dezanove grupos do Concelho, representativos de várias comunidades, que prometem dar as boas vindas ao novo ano com muita música, preservando a tradição popular de “cantar as janeiras”, no âmbito das comemorações do Dia de Reis.

Para o Município, esta é uma oportunidade para reafirmar a aposta na revitalização das tradições, na cultura e na consolidação de um cartaz de eventos que envolva a comunidade, os grupos locais e promova o bem-estar da população.