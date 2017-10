Carlos Coelho acolhe Representantes da Protecção Civil europeia e vítimas dos ataques terroristas de Paris e Bruxelas

– Parlamento Europeu cumpre Minuto de Silêncio pelas vítimas dos incêndios

em Portugal e Espanha –

A Associação Europeia do Número de Emergência (EENA) – 112 – organizou

conjuntamente com o gabinete do eurodeputado Carlos Coelho a segunda edição

do evento “Conheça o seu Membro do Parlamento Europeu” que reuniu mais de 100

representantes dos serviços de emergência de toda a União Europeia entre Polícias,

Bombeiros, Membros da protecção Civil e vítimas dos atentados terroristas de

Bruxelas e Paris.

O evento é uma ocasião única para os membros da EENA e representantes dos

serviços de emergência europeus e as autoridades públicas apresentarem as suas

recomendações e discutirem com os Deputados do seu país os desafios que

enfrentam no seu trabalho.

O Deputado do PSD Carlos Coelho Membro fundador da Plataforma “MEP 112

Champions” (em que os Deputados se comprometem a apoiar e promover a

utilização eficiente do número europeu de emergência 112 no seu país) abriu

oficialmente os trabalhos prestando homenagem às vítimas dos incêndios que

assolaram Portugal e Espanha nos últimos dias.

Carlos Coelho afirmou que “uma resposta eficaz dos serviços de emergência é

vital para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos europeus. Os

desafios que os profissionais no terreno enfrentam foram recentemente postos em

evidência na luta contra os aterradores incêndios em Portugal e Espanha”.

Temos uma obrigação coletiva de salvar vidas. Essa não é apenas uma

responsabilidade dos bombeiros e forças de segurança mas é também uma

obrigação dos que têm responsabilidades políticas!

Estes tempos difíceis recordam-nos que o mercado interno é mais do que apenas

uma cooperação económica bem sucedida.

Serviços de emergência que funcionam bem são elementos vitais para

completar o nosso mercado interno. Ganhámos experiência na superação das

nossas diferenças no comércio de bens, serviços, capitais e circulação de pessoas.

Carlos Coelho, é Deputado ao Parlamento Europeu, membro efectivo da Comissão do Mercado Interno

e Protecção dos Consumidores (IMCO) e membro suplente da Comissão das Liberdades Cívicas,

Justiça e Assuntos Internos (LIBE)

Devemos usar essa experiência para superar diariamente os obstáculos no campo

da emergência. Isso requer uma cooperação mais estreita, aproveitando ao máximo

os desenvolvimentos digitais e aumentando a consciencialização dos cidadãos

europeus para o 112.

O número de emergência existe há 25 anos, por isso é chocante que mais de

metade dos cidadãos da UE permaneçam relativamente pouco familiarizados com o

número de emergência europeu 112. Precisamos reverter esse status quo e ajudar a

aumentar o seu conhecimento, utilização e funcionamento”.

O evento que decorreu esta manhã e que contou com a presença do Presidente do

Parlamento Europeu, responsáveis de todos os grupos políticos e o patrocínio da

Presidência Estona do Conselho teve o seu início com um Minuto de silêncio em

homenagem às vítimas dos incêndios em Portugal e Espanha e culminou com

uma marcha de homenagem às vítimas e sobreviventes dos atentados terroristas de

Bruxelas e Paris.

Em representação de Portugal estiveram presentes o Intendente Carlos M. Martins

da Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Dr. Paulo Ramos Pereira da Autoridade

Nacional de Comunicações (ANACOM).