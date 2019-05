Carlos Fiolhais abre ciclo de conferências “Ciência & Astronomia” em Moimenta da Beira

O Físico e professor catedrático da Universidade de Coimbra, Carlos Fiolhais, é o primeiro dos oradores do ciclo de conferências “Ciência & Astronomia”, organização coordenada por Paulo Sanches, do Clube das Ciências do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, feita em parceria com a Câmara Municipal de Moimenta da Beira.

“Einstein: 100 anos de glória”, é assim que se intitula a comunicação que Carlos Fiolhais apresentará dia 25 de maio, às 16 horas, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, edifício localizado (quase) paredes meias com os Paços do Município de Moimenta da Beira.

Doutorado em Física Teórica pela Universidade de Frankfurt/Main, Carlos Fiolhais é professor catedrático no Departamento de Física da Universidade de Coimbra e divulgador da ciência. Autor de 150 artigos científicos em revistas internacionais e de mais de 500 artigos pedagógicos e de divulgação, publicou 50 livros, entre os quais Física Divertida, Nova Física Divertida, Darwin aos Tiros e outras histórias de ciência e Pipocas com telemóvel e outras histórias de falsa ciência (os três últimos com David Marçal). Entre outros cargos dirigentes, foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, da revista Gazeta de Física, publicada pela Sociedade Portuguesa de Física, e é diretor do Rómulo – Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Colaborador regular dos jornais Público, Sol, As Artes entre as Letras e Jornal de Letras, foi consultor dos programas Megaciência e ABCiência, para a SIC e RTP, e do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra. É ainda responsável pelos programas de Educação e de Ciência e Inovação, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Carlos Fiolhais ganhou vários prémios e distinções, entre os quais um Globo de Ouro da SIC e a Ordem do Infante D. Henrique, e ainda o Grande Prémio Ciência Viva Montepio 2017.

O segundo orador do ciclo de conferências “Ciência & Astronomia” será Paulo Ribeiro Claro, do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, dia 22 de junho; e o terceiro, Miguel Gonçalves, Comunicador de Ciência e responsável pelo programa “A Última Fronteira”, na RTP.