Carregal do Sal acolhe Conferência “Teen”

O auditório do Centro Cultural de Carregal do Sal vai estar de portas abertas, amanhã, dia 10 de fevereiro, pelas 11h30, para a Conferência “Teen”, realizada no âmbito do projeto “Empreendedorismo nas escolas de Viseu Dão Lafões”, da CIM Viseu Dão Lafões.

Destinada aos alunos do ensino secundário e profissional, com o objetivo de lhes proporcionar o contacto com jovens empreendedores e conhecer as suas histórias contadas na primeira pessoa, a conferência conta, este ano, com a participação da empreendedora Marta Baeta, que se dedica a apoiar crianças da maior favela de Nairobi, no Quénia.

Planeadas para se realizarem entre os dias 10 e 17 de fevereiro, em cada um dos municípios da CIM Viseu Dão Lafões, Carregal do Sal é um dos primeiros municípios a acolher esta realização que, em cada município, conta também com a participação de um jovem empreendedor local.