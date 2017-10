CARREGAL DO SAL – APOIO ÀS VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS

A Câmara Municipal de Carregal do Sal informa que podem ser entregues na receção do edifício dos Paços do Concelho os seguintes bens:

– roupa de cama

– atoalhados

– alimentos

– produtos de higiene pessoal

– vestuário de adulto.

O armazenamento e distribuição dos bens recolhidos serão coordenados pelo Serviço de Ação Social da Câmara Municipal.

Ajude as vítimas dos incêndios de Carregal do Sal!