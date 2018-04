‘Casa de Santar’ eleito como o melhor vinho português para acompanhar a gastronomia japonesa!  

O ‘Casa de Santar Reserva Branco 2015’ acaba de ser distinguido na edição de 2018 dos «Sakura Women’s Japanese Awards», no Japão, com o Grande Prémio na categoria «Best Wine for Tempura», através da conquista de um Troféu de Diamante.

O Reserva branco da Casa de Santar, um dos vinhos de referência da Região Demarcada do Dão, conquistou os jurados, que o consideraram perfeito para a harmonização com Tempura, um prato que embora tenha raízes portuguesas, foi popularizado pelo Japão. Trata-se de pedaços fritos de vegetais ou mariscos, envoltos num polme fino, com a fritura, durante apenas dois ou três minutos, em óleo muito quente.

Adicionalmente, na mesma competição, este vinho conquistou ainda uma Dupla Medalha de Ouro, confirmando desta forma a excelência deste vinho elaborado apenas com castas típicas da região do Dão (Encruzado, Bical e Cerceal Branco). Estas distinções vêm reforçar o alcance internacional do Casa de Santar Reserva branco, um vinho com a chancela da Global Wines, que se torna assim reconhecido como o “melhor vinho português” para acompanhar este prato da cozinha japonesa.

Mas estes não foram os únicos prémios que os vinhos da Casa de Santar obtiveram nesta edição dos «Sakura Awards». O mesmo júri decidiu ainda atribuir uma Medalha de Ouro ao ‘Casa de Santar Reserva Tinto 2012’, que também conquista assim o exigente público do país do Sol Nascente.