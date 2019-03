Casfreires – Grupo Etnográfico promoveu Jantar das Papas Laberças

À semelhança dos anos anteriores, o salão da sede do grupo foi pequeno para acolher os “habitués” deste famoso prato típico da nossa região, que conjuga farinha de milho, azeite e couves, servido com carnes e enchido de porco.

Foram também muito apreciadas as inúmeras e variadas iguarias da sobremesa… Como sempre, o tudo, é confecionado pelos elementos do grupo, que não somente dançam, cantam, preservam as nossas tradições, e provam ainda, que são “Pau” para toda a colher!

Esta foi mais uma iniciativa que proporcionou reencontro e convívio entre amigos e entidades.

Importa destacar algumas das datas marcantes do Plano de Atividades 2019, do Grupo de Danças e Cantares de Ferreira de Aves: – Após os cantares de Janeiras e as Papas Laberças, o grupo está a preparar-se par atuar em Paris nos dias 10 e 11 de Maio, no dia 20 de junho, Dia do Corpo de Deus, realizará no Castelo o seu XIII Festival de Folclore, no dia 13 de julho, estará em Seia, no dia 21 de julho em Monção – Viana do Castelo, no dia 4 de agosto nas festas de Lamas Ferreira de Aves, nas festas de Sátão, no dia 22 de setembro em Almeirim. e finais de dezembro em Casfreires.

