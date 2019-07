Castro Daire – 3 detidos em flagrante delito por furto qualificado

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, hoje, dia 9 de julho, deteve três jovens com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, pela prática de mais de uma dezena de furtos qualificados, que visavam estabelecimentos, residências, escolas e município, no concelho de Castro Daire.

No âmbito de uma investigação que decorria há dois meses, os militares apuraram que os suspeitos se introduziam nas instalações de diversos espaços através de arrombamento de portas e janelas, estimando-se que tenham realizado mais de dez furtos no total. No seguimento das diligências, foi realizada uma operação que culminou na detenção em flagrante delito dos indivíduos, após furtarem duas residências.

Foi realizada uma busca domiciliária que culminou na apreensão de material furtado, destacando-se:

· Uma pistola de airsoft;

· Uma arma de ar comprimido;

· Peças de ourivesaria;

· Máquinas de bricolage, jardinagem e construção;

· Artigos eletrónicos;

· Diversas munições;

· Armas brancas;

· 60 discos de tacógrafo usados;

· Três jerricãs com combustível e várias ferramentas;

· Documentação de estabelecimentos furtados e várias carteiras furtadas.

Os detidos estão, neste momento, a ser presentes no Tribunal de Castro Daire.

Esta ação teve a colaboração dos militares do Posto Territorial de Castro Daire.