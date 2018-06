Castro Daire – 4 detidos por tráfico de droga

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, ontem, dia 29 de maio, deteve dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre 29 e 57 anos, por tráfico de estupefacientes, em Castro Daire.

No âmbito de um inquérito por tráfico de estupefacientes, iniciado em novembro de 2017, foram efetuadas cinco buscas, uma domiciliária e quatro em viaturas, que culminaram com a detenção dos quatro suspeitos e com a apreensão de:

· 1424 doses de haxixe;

· 36 doses de cannabis;

· Quatro viaturas ligeiras;

· Um computador e um tablet;

· 13 telemóveis;

· 455 euros em numerário.

Três dos detidos estão a ser presentes, neste momento, no Tribunal Judicial de Castro Daire.

A operação contou ainda com o empenhamento de uma equipa cinotécnica do Comando Territorial de Viseu.