Castro Daire presente na 42ª Corrida Pedestre Popular de Santiago de Compostela

Castro Daire voltou a marcar presença, nos dias 26 e 27 de outubro, na 42ª Corrida Pedestre Popular de Santiago de Compostela, em Espanha.

O evento que contou com a presença de cerca de 4.000 participantes, divididos em várias categorias, num traçado que levou os atletas a percorrer várias ruas da cidade espanhola, com a meta fixada na Praça Obradoiro, em frente à emblemática Catedral de Santiago de Compostela. Castro Daire fez-se apresentar com uma delegação de cerca de 40 pessoas, acompanhadas pelo Sr. Vereador, Dr. Armando Lemos.

O Município, à semelhança do ano anterior, premiou os vencedores da classificação geral e os primeiros lugares do “Troféu Caminho Português Interior de Santiago – Castro Daire 2019”, prova esta que decorre no Concelho de Castro Daire, divida em três etapas.

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES!