Castro Daire – Prisão Preventiva por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, no dia 22 de maio, deteve duas mulheres de 31 e 58 anos e um homem de 29 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Castro Daire.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano, em que os suspeitos já eram arguidos, com a medida de coação de apresentações semanais e trissemanais e proibição de frequência de locais conotados com tráfico de estupefacientes, foram os mesmos detidos em flagrante delito, na posse de 279 doses de haxixe.

No decorrer das diligências, foi realizada uma busca domiciliária e duas buscas em veículos, que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão do seguinte material:

· Uma viatura;

· Sete telemóveis;

· Dois tablets

· Um bastão artesanal;

· Material de acondicionamento de estupefaciente para venda.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Castro Daire, sendo que à mulher de 58 anos foi aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência e ao casal foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.