Castro Daire recebe prova de Corta Mato do Montemuro

O município de Castro Daire, em parceria com a Associação de Atletismo de Viseu, realiza no próximo dia 16 de fevereiro, a partir das 15h00, no parque do Santuário da Senhora da Ouvida, o CORTA MATO DO MONTEMURO, prova na qual está inserido o Campeonato Distrital de Corta Mato.



Esta prova será a primeira das atividades num dia inteiramente dedicado ao atletismo e que culminará com a Cerimónia de Entrega de Prémios do Circuito Municipal de Atletismo 2018 – (Per)Correr Castro Daire.

O certame decorrerá no Auditório do Centro Municipal de Cultura no final da competição, onde será apresentado o Calendário Oficial do (Per)Correr Castro Daire 2019 que integrará os quadros competitivos da Associação de Atletismo de Viseu para a presente época.