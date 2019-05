Castro Daire recebeu Prova do Portugal Tour MTB

Castro Daire recebeu, uma vez mais, a Prova do Portugal Tour MTB, evento internacional de mountain bike.

A 1ª etapa da prova, realizou-se no dia 1 de maio, com ponto de partida e meta instalada na Rua Padre Américo, em Castro Daire.

Tiago Ferreira e José Dias, da DMT RACING TEAM BY MARCONI, foram os vencedores masculinos, Maaris Meieir e Greete Steingburg, da equipa MTBCAMPS.EU, venceram no escalão feminino. A equipa Lamigroup/Casa Benfica de Castro Daire, fez-se representar com os atletas, José Ferreira, Bruno Duarte, Paula Pita e Leonel Cordeiro. Destaque ainda para o atleta castrense, Michel Machado e o seu colega Daniel Ferreira, em representação da equipa Vasconha BTT, alcançaram o 1º lugar na categoria Elite Open Man.

No final da etapa, o Presidente do Município de Castro Daire, Dr. Paulo Almeida e o Vereador, Dr. Armando Lemos, premiaram os vencedores das diversas categorias.

Os atletas, cerca de 300, de 26 nacionalidades, percorreram vários locais do território castrense, num total de 82 km, onde tiveram a oportunidade de testemunhar paisagens magníficas únicas do Concelho de Castro Daire, referindo no final da prova que, Castro Daire apresenta percursos excelentes para a realização deste tipo de iniciativas.

A 2ª etapa, teve início também no Concelho de Castro Daire, nas Termas do Carvalhal, no dia 2 de maio, terminando em São Pedro do Sul.