Cavacas de Resende nas meias finais das “7 Maravilhas Doces de Portugal”

As Cavacas de Resende foram eleitas o melhor doce do Distrito de Viseu e estão a votos para passar à final das “7 Maravilhas Doces de Portugal”.

As Cavacas de Resende estarão presentes numa das galas das meias finais do programa, com transmissão na RTP1, no dia 24 de agosto, a partir das 21h00, em Arcos de Valdevez.

A apresentação estará a cargo de Catarina Furtado e José Carlos Malato, que no final do programa anunciarão os setedoces que passarão à final, que decorre no dia 7 de setembro.

Recorde-se o percurso das Cavacas de Resende no concurso “7 Doces Maravilhas de Portugal”: das mais de 900 candidaturas apresentadas, foram selecionadas como um dos melhores 7 doces do Distrito do Viseu, pelo painel de especialistas. No dia 4 de julho, no programa transmitido em direto a partir de Viseu, através de votação pública, as Cavacas de Resende foram eleitas o melhor doce do Distrito de Viseu. Neste momento, estão a concurso 28 doces, dos quais 14 chegarão à final, onde serão eleitos os “7 Doces Maravilhas de Portugal”.

As Cavacas de Resende são conhecidas deste tempos imemoriais. Na Páscoa, este doce era oferecido como folar e no Natal, havia a tradição dos caseiros oferecerem cavacas aos patrões, colocadas em “condessas” (pequenas cestas), épocas do ano em que a procura aumentava e as doceiras “não tinham mãos a medir”, muitas vezes trabalhando dia e noite.

Hoje, as Cavacas encontram-se à venda durante todo o ano em quase todos os cafés, pastelarias e restaurantes do concelho e, como a sua confeção é aparentemente fácil, há muitas pessoas que as sabem confecionar, não correndo o risco de esta tradição acabar.

Esta delícia da doçaria tradicional, é feita, por regra, à moda antiga e cozida nos fornos alimentados a lenha de vide, tal como faziam no tempo dos nossos avós.

A Cavaca, que mede cerca de 5 cm de comprimento por 2,5 cm de largura e 2 cm de espessura necessita para a sua confeção de apenas quatro ingredientes: ovos, farinha, açúcar e água. O resultado são doces maravilhas, que acompanhadas por um cálice de vinho do Porto, fazem as delícias de muitos.

Entre os dias 22 e 24 de agosto vote nas Cavacas de Resende: 760 107 016 (custo de 0,60€ + IVA).