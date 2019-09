CDS quer rede de cuidadores em Viseu para auxílio aos idosos e para apoio à GNR

O candidato e cabeça de lista pelo CDS-PP no Distrito de Viseu, Hélder Amaral, defende a criação de uma rede de cuidadores, para dar resposta e apoio direto aos milhares de idosos que na região vivem sozinhos ou isolados e ao mesmo tempo auxiliar a GNR no seu trabalho de proximidade.

Hélder Amaral, visitou os postos da Guarda Nacional República (GNR), nos concelhos de Resende e de Cinfães, onde ouviu a necessidade de reforço dos efetivos, muitos deles ocupados com a ajuda à população isolada na região, sendo Viseu um dos distritos do país com mais idosos em condição de isolamento.

Face a esta necessidade, Hélder Amaral defende “a criação de uma rede de cuidadores no Distrito de Viseu, a funcionar em cooperação com as autarquias do distrito e através de uma correta e eficaz dinamização com os organismos públicos e privados que já atuam no apoio aos idosos. Só assim, conjugando a experiência e capacidades já existentes, podemos dar uma resposta mais direta e de eficaz aos nossos idosos e ao mesmo assegurar uma mais rápida resposta pela guarda da GNR a outros serviços ligados à segurança das populações e ao combate à criminalidade”.

Hélder Amaral, considera mesmo que a criação desta rede “tem um objetivo comum – o de que não haja no Distrito de Viseu um único idoso isolado ou sem apoio, proporcionando a todos cuidados regulares”.

O cabeça de lista do CDS-PP elogia ainda a importância da Operação “Censos Sénior”, que no ano de 2018 identificou 3.776 idosos a viverem sozinhos ou isolados, no Distrito de Viseu, o que faz da região a terceira a nível nacional com mais casos sinalizados.