Celorico Jazz & Blues Fest 2019

O primeiro Festival Internacional de Jazz e Blues terá lugar no castelo de Celorico da Beira, nos dias 9, 10 e 11 de agosto, onde se espera grande animação, dinâmica e revitalização ao centro histórico da vila.

O Festival abre portas no dia 9 de agosto, pelas 21H30, com a atuação do grupo Low Bay Hot Band, seguindo-se um concerto com a artista espanhola, Diana Tarin. A música continua pela noite dentro, com a arte e criatividade do DJ Joe Zagallo.

No dia seguinte, dia 10 de agosto, um sábado, atua a banda portuguesa Minnemann Blues Band e, no decorrer da noite, sobe ao palco DJ Bóinas. O cantor e compositor brasileiro, André Rio, encerra o último dia do festival (11 de agosto), com um reportório de música pernambucana.