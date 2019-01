CENTO E TRINTA MIL EUROS PARA AJUDAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA

Apoio nas áreas da Formação e Emprego, Criação do Próprio Negócio Obras em casa ou Equipamentos Desportivos

A Associação Salvador promove este ano a 12ª Edição da Ação Qualidade de Vida (AQV), aquele que é considerado o seu maior projeto. Este projeto único e pioneiro no País vai atribuir apoios diretos num valor anual de 130.000€, a pessoas com deficiência motora e comprovada carência de recursos financeiros. Ao longo de onze edições, com a contribuição de diversos Mecenas e da Sociedade Civil, a Associação Salvador já conseguiu apoiar um número de 361 pessoas com deficiência de todos os pontos do País, perfazendo um valor total que ultrapassa 1 milhão de euros em apoios.

Nos dias de hoje, viver uma vida com dignidade e estar integrado como um cidadão ativo na sociedade torna-se difícil para as muitas pessoas com deficiência motora que não têm acesso aos recursos financeiros nem meios para concretizarem os seus sonhos. É neste âmbito que surge a Associação Salvador e o projeto AQV que, através da atribuição de apoios, dá a estes cidadãos a oportunidade de conseguirem uma vida melhor: ‘Estas pessoas têm projetos de vida, objetivos e ambições que querem alcançar, mas vêem-se limitadas pela falta de meios. Acreditamos que uma maior qualidade de vida, a real integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e uma vida mais ativa e empreendedora, passa também pela promoção do acesso a apoios de que necessitam. É com esta premissa que promovemos a Ação Qualidade de Vida.’, refere Salvador Mendes de Almeida, o fundador da Associação.

Na edição deste ano, para além das três categorias de apoios disponíveis na edição transata soma-se a categoria de Equipamentos Desportivos, aumentando para quatro o número de categorias de apoios disponíveis. Os candidatos apenas poderão optar por uma das categorias:

Formação e Emprego Visa garantir condições para que a pessoa possa melhorar o seu nível de formação e/ou o seu desempenho profissional podendo desta forma contribuir para desempenhar um papel mais ativo na sociedade; O candidato deve ter idade superior a 16 anos. A candidatura deve ser apresentada pelo próprio, ou pelo representante legal, caso seja menor; Exemplos de apoios: software, hardware específico, cursos de formação…



Criação do próprio negócio Visa estimular o empreendedorismo e o desempenho de um papel mais ativo na sociedade; O candidato deve ter idade superior a 18 anos. A candidatura deve ser apresentada pelo próprio; São valorizadas as candidaturas que apresentem parcerias com Organizações que se responsabilizem pela parte da gestão administrativa do negócio e mentoria ao empreendedor numa fase inicial e que prevejam autonomização do negócio e do empreendedor após seis meses; Exemplos de apoios: investimento inicial, equipamentos, apoio à definição do modelo de negócios, mentoria para arranque do projeto e obtenção de apoios.

Obras em casa Visa eliminar barreiras na habitação para uma vida com dignidade; A candidatura deve ser apresentada pelo próprio, ou pelo representante legal, caso seja menor; Válido para casa própria ou arrendada, desde que com autorização do senhorio; Exemplo de apoios: adaptação de casas de banho, cozinhas, rampas de acesso, entre outros.

Equipamentos Desportivos Visa a criação de condições para que a pessoa possa desenvolver uma atividade desportiva ou melhore o treino e rendimento desportivo; Não poderão ser apoiadas inscrições em provas, deslocações, inscrições em ginásios, e outros apoios que não sejam equipamentos. Exemplo de apoios: handbike, cadeiras de rodas para a prática desportiva (basquete, ténis, andebol), equipamento de boccia, entre outros.



A Associação Salvador apoia assim até 90% do custo efetivo do apoio, até um limite de 9.000 (nove mil euros), sendo que o candidato deverá comparticipar sempre com o mínimo de 10% do custo do apoio. Este ano a AQVconta com o apoio dos Mecenas Brisa, CTT, Delta Cafés, Fundação Calouste Gulbenkian, Novo Banco e Semapa!