CENTRO 2020 APROVA 39 MILHÕES PARA APOIO À LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS

O Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020 aprovou um pacote de projetos relativo a Áreas de Acolhimento Empresarial. Estão em causa 36 projetos ligados à criação e expansão de áreas qualificadas para a atração de empresas e de investimentos. Estes projetos envolvem um investimento de cerca de 100 milhões de euros e terão um apoio do Centro 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), de cerca de 39 milhões de euros.

A sessão pública de assinatura dos Contratos de Financiamento das operações dos municípios de Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Penela realiza-se hoje, nas instalações do HIESE em Penela.

A cerimónia conta com a presença do Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e o Presidente da Câmara de Penela, Luís Filipe Matias.