Centro de Portugal começou BTL em grande animação

O stand do Centro de Portugal foi uma animação constante no primeiro dia da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. O espaço da região foi o palco de várias apresentações que marcaram o arranque da mais importante feira de turismo realizada em Portugal.

O dia inaugural no stand do Centro de Portugal, situado no Pavilhão 1, abriu com um pequeno-almoço regional, a cargo da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Os visitantes foram também presenteados com uma degustação de produtos da Comur, Fábrica de Conservas da Murtosa, antes das primeiras apresentações do dia.

Manuel Castro, do Geopark Estrela, apresentou a todos os presentes o projeto de candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO, numa perspetiva de proteção e valorização do património natural e cultural do território envolvente.

Seguiu-se a apresentação da Maratona da Europa, nova prova de atletismo que vai leva atletas de todo o mundo a Aveiro, no dia 28 de abril. O momento esteve a cargo de Paulo Costa, CEO da Global Sport, empresa organizadora do evento, José Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, e Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal. Todos sublinharam o facto de esta maratona poder vir a ser uma das mais rápidas do mundo, pelo facto de ser disputada em terreno completamente plano. A um mês e meio da prova, estão já inscritos atletas de mais de 20 países.

Gastronomia de Coimbra, o regresso do Rally de Portugal e o melhor da Beira Baixa

A manhã terminou com mais um momento alto: a promoção da “Região de Coimbra – Região Europeia da Gastronomia 2021: A Million Food Stories”. A apresentação foi conduzida por José Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. O chef Luís Lavrador, embaixador do projeto, e Dora Caetano, da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, fizeram uma animada exposição sobre o valor gastronómico da região – dando a provar a quem assistia a excelência de 14 produtos distintivos da região. Um momento cuja encenação motivou elogios de todos.

A tarde começou com outro evento que encheu o stand: a apresentação do Vodafone Rally de Portugal, que este ano regressa ao Centro de Portugal após uma ausência de 18 anos. A importância da prova levou a que se juntassem no stand Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal, dirigentes do Centro de Portugal e do Porto e Norte, as duas regiões que vão receber o rali (Pedro Machado, do Turismo do Centro, e Luís Pedro Martins, do Porto e Norte), e os autarcas dos territórios onde vão passar os carros: Manuel Machado (Coimbra), Luís Antunes (Lousã), Lurdes Castanheira (Góis), e Luís Costa (Arganil).

“O melhor rali do mundo está de volta ao seu santuário natural”, sublinhou Pedro Machado, que destacou também que este evento “é a prova de que a região Centro de Portugal está preparada para captar e realizar grandes eventos desportivos e culturais”. “É uma página nova que se abre na história da região”, acrescentou.

O dia terminou com várias apresentações da responsabilidade da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, a saber: Estrela Grand Trail, Taça do Mundo de Parapente e Granfondo Serra da Estrela (Manteigas); Eventos 2019 (Gouveia); Cerejeiras em Flor (Fundão); FIT 2019, Destinos Guiados, Quinta do Ministro e Comissão Vitivinícola (Guarda); Semana Europeia de Ciclismo, Belmonte Medieval e Degustação de Produtos Locais (Belmonte).