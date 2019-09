Cepões – Festa em Honra de Santa Eufêmia

A festa em Honra de Santa Eufêmia, realizou-se como habitualmente, no dia 16 de Setembro. Este ano, estão previstas, mais algumas atividades religiosas na capelinha de Santa Eufêmia, que “poderá confirmar” junto da Paróquia de Cepões.

A festa iniciou pelas 9h00, com uma missa na Igreja Matriz, celebrada pelo pároco da freguesia, Padre Eurico de Sousa. Após a missa, seguiu-se a Procissão até ao Monte de Santa Eufêmia.

Pelas 11h00, teve lugar a Missa Campal, presidida pelo Sr. Bispo de Viseu, D. António Luciano, coadjuvado por inúmeros sacerdotes. Como manda a tradição, integraram o grande cortejo processional, todos os andores da freguesia de Cepões: Santa Eufêmia , São Tiago Maior e São Sebastião de Cepões, São Bernardo de Vila Chã, São Brás de Aviúges, Santo Amaro de Bertelhe, Nossa Senhora da Guia das Nelas, Santa Bárbara da Igreja, Nossa Senhora da Conceição de Nogueira, Nossa Senhora de Fátima e o Sagrado Coração de Jesus, todos lindamente ornamentados. Participam também, cada vez mais peregrinos, com veste branca, a cumprir as suas promessas.

A componente litúrgica e musical, foi abrilhantada pelo Grupo Coral de Cepões e pela Banda Filarmónica Juvenil de Ribafeita.

Marcaram presença na cerimónia religiosa, o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques e vereadores das diferentes cores políticas, o Presidente da Junta de freguesias de Barreiros e Cepões, António Tavares, e, outras entidades.

No final, o Sr. Padre Eurico de Sousa, agradeceu a presença na festa, do Sr. Bispo, dos sacerdotes, e a de todas as pessoas que participaram na linda festa de Santa Eufêmia. Agradeceu ainda, muito especialmente, a ajuda e colaboração na organização.

Laurinda Ribeiro