Cerca de 10 mil pessoas no Festival Urbano de Tondela

Cerca de 10 mil pessoas passaram, no último fim de semana, no Festival Urbano de Tondela, que contou com um cartaz variado e completamente direcionado para a juventude.

Promovido pelo Município de Tondela, este ano foram parceiros a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tondela, a Associação de Peregrinos de Nandufe, a Associação Recreativa e Cultural de Póvoa do Arcediago e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de S. João do Monte.

Os custos do evento foram partilhados entre o Município de Tondela e as associações, tendo as receitas revertido a favor das associações.

De acordo com o vereador da Câmara Municipal de Tondela, Pedro Adão, esta foi a melhor edição de sempre, contando com uma afluência que ultrapassou todas as expetativas.

“Este é um evento que realizamos de dois em dois anos e que tem vindo a crescer de edição para edição. Ao longo dos três dias passaram pelo Festival Urbano deste ano cerca de 10 mil pessoas, o dobro do que estimávamos”, referiu.

Este festival contou com a presença de Fernando Daniel, dos Fingertips e do DJ Dillaz, como cabeças de cartaz, assim como de alguns artistas da região, compondo um cartaz variado e muito direcionado para a juventude.

Não faltaram as barraquinhas de petiscos e de artesanato, dinamizadas pelas quatro associações representadas na edição deste ano. “Este é um evento que conta com um forte envolvimento do nosso movimento associativo concelhio”, acrescentou.

Com este evento “Tondela afirma-se, mais uma vez, como uma região de bem-estar, que procura proporcionar a todos os que cá estão e aos que nos visitam momentos culturais, mas também de convívio e de boa disposição