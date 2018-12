Cerimónia de Receção à Força que esteve no Teatro de Operações do Afeganistão

Realiza-se no próximo dia 13 de dezembro, pelas 11h00 a cerimónia de receção da 1ª Força Nacional Destacada / Quick Reaction Force / Resolute Support Mission (1FND/QRF/RS) que esteve projetada no Teatro de Operações do Afeganistão desde maio deste ano até ao passado mês de novembro.

A Cerimónia realiza-se na Praça da República (Rossio) em Viseu. Esta cerimónia será presidida por S. Exa. o Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), Almirante António Silva Ribeiro. Estão convidadas para esta cerimónia diversas entidades da Região com quem o Regimento de Infantaria Nº 14 tem estreitas relações.

Portugal participa na Resolute Support Mission da NATO, com uma Quick Reaction Force (QRF) integrada no Base Force Protection Group, do Aeroporto Internacional Hamid Karzai (HKIA), em Cabul no Afeganistão. O Exército Português decidiu atribuir a missão à Brigada de Intervenção (BrigInt), que se constitui como a Unidade Organizadora (UnOrg), atribuindo ao Regimento de Infantaria N.º 14 (RI14) a responsabilidade de se constituir como a Unidade Mobilizadora (UnMob) desta Primeira Força Nacional Destacada.

A 1FND/QRF/RSM foi organizada em Comando (Cmd) e Secção de Comando (SecCmd) e três unidades de escalão pelotão (UEP), constituindo um total de 148 militares (08 Oficiais, 17 Sargentos e 123 Praças) provenientes da BrigInt dos quais 3 são do sexo feminino. O primeiro Pelotão designado QRF (Quick Reaction Force) foi constituído por militares provenientes do Regimento de Infantaria N.º 13 (RI 13) Vila Real. O segundo Pelotão, designado por Mobile foi constituído por militares do Regimento de Cavalaria N.º 6 (RC 6), em Braga. O terceiro Pelotão, designado por FLS (Fligth Line Secutity) foi constituído por militares do Regimento de Infantaria N.º 14 (RI 14), em Viseu.

A 1FND/QRF/RSM iniciou o seu aprontamento dia 06 de novembro de 2017, no RI14, em Viseu, culminando com a sua projeção para o Teatro de Operações do Afeganistão, no dia 07 de maio de 2018. A 1FND/QRF/RSM cumpriu a missão de responder rápida e eficientemente a qualquer situação de ameaça contra HKIA, com vista a garantir a segurança e continuidade das operações de HKIA e do aeroporto internacional, assim como garantir a segurança de todos os residentes NHKIA, militares ou civis. Para tal a Força Nacional Destacada desenvolveu diversas tarefas, tais como:

Contribuir na segurança ao perímetro de HKIA ocupando postos de vigia;

Efetuar patrulhamentos apeados e montados;

Garantir a segurança na trasfega de combustível;

Garantir segurança e controlo de acessos ao APRON 8;

Garantir uma permanente situational awerness ;

Garantir proteção a pontos sensíveis, instalações e pessoal durante eventos de maior risco;

Efetuar escoltas a pessoal e material;

E noutras tarefas determinadas pelo escalão superior.

A 1FND/QRF/RSM regressou a Portugal no dia 14 de novembro de 2018.

