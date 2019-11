Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

No próximo dia 27 de novembro, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) irá realizar-se a Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde.

Programa:

11h:00min – Hastear da Bandeira Verde por altos dirigentes da ESTGV, do IPV e do Programa Eco-Escolas; entrada principal da ESTGV;

11h:15min – Récita de um poema por José Lapa: “De quantas graças tinha, a Natureza”, Luís Vaz de Camões;

11h:20min – Cerimónia de abertura da exposição: The Bio Art Galery, made by Biovoices; Foyer do auditório da ESTGV.

Neste Tempo de Alterações Climáticas e globais que vivemos, a Bioeconomia é um dos caminhos a seguir para diminuir a nossa pegada ecológica.

A Bioeconomia pretende reduzir a dependência de recursos de origem fóssil, garantindo a produção e fornecimento seguro e saudável de alimento. Ao promover a produção sustentável de recursos renováveis através do solo, da pesca e da aquicultura a Bioeconomia pretende gerar novos empregos e indústrias.

De um modo visualmente impactante, promovendo a sensibilização ambiental, The Bio Art Galery, patente até dia 6 de dezembro na ESTGV, é uma exposição internacional itinerante, sobre bioeconomia que, através da fotografia, apresenta artisticamente novos aproveitamentos que podem ser realizados a partir de resíduos agroalimentares e de produtos de origem biológica.

A ESTGV foi recentemente distinguida pela primeira vez com a Bandeira Verde do programa Eco-Escolas. A ESTGV é uma das primeiras instituições de ensino superior em Portugal a quem é outorgado tão relevante “selo de garantia” de boas práticas ambientais. A ESTGV junta-se assim a diversas Eco-Escolas de Viseu, com quem teve uma articulação significativa promovida pelo Município de Viseu, um dos concelhos do País com maior número de Bandeiras Verdes atribuídas.

Este galardão resulta de um intenso trabalho da comunidade escolar, envolvendo estudantes do curso de engenharia do ambiente e de outros cursos, docentes e discentes da ESTGV.

A Bandeira Verde foi conquistada pelo cumprimento de uma metodologia que envolveu diversas etapas. Foi constituído um Conselho Eco-Escolas envolvendo a comunidade escolar, outras escolas do concelho de Viseu, o Município de Viseu e outros parceiros institucionais locais. Foi realizada uma auditoria ambiental ao edifício e espaços exteriores. A partir desta foi estabelecido um plano de ação, que obedeceu a uma monitorização e avaliação sistemática.

Ao longo do ano letivo 2018/2019 decorreram diversas ações de sensibilização para a defesa do ambiente a para a sustentabilidade junto da comunidade escolar e da comunidade local, incluindo palestras de divulgação, debates, seminários técnico-científicos, escrita de artigos em jornais, ações de rua, jogos, concursos, etc.

Um dos pontos altos do Programa foi o grande envolvimento que se verificou com a primeira Green Week Viseu. Evento que resultou de uma parceria entre o Município de Viseu e o Instituto Politécnico de Viseu, através do Departamento de Ambiente da ESTGV. A Green Week é um evento internacional anual que decorre em diferentes cidades Europeias, visando informar e esclarecer as pessoas sobre os problemas ambientais, procurando transformar os cidadãos em participantes ativos na proteção e preservação do meio ambiente.

Ao nível da gestão ambiental da ESTGV, com o programa Eco-Escolas foram implementadas diversas ações que melhoram os seus indicadores ao nível da recolha seletiva de resíduos – incluindo também pequenos eletrodomésticos, roupas e calçado usados, cápsulas de café e resíduos laboratoriais – e da redução do consumo de água e de energia. A floresta, a economia circular e a mobilidade sustentável foram outros dos temas fortes da iniciativa.

Com o programa Eco-Escola, e o seu aprofundamento nos próximos anos, estará dado um forte impulso para a implementação de um sistema de gestão ambiental na ESTGV, que se deseja exemplar em Portugal.