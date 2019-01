“Chuva de Prata” vence concurso “Montras de Natal” em Lamego

A loja “Chuva de Prata”, dedicada à comercialização de flores e situada na Rua Cândido dos Reis, é a grande vencedora da segunda edição do concurso “Montras de Natal” que a Câmara Municipal de Lamego promoveu durante a quadra natalícia e que contou com a participação recorde de 78 lojas de rua, candidatas a ser eleitas a montra mais bonita. No mesmo evento, a montra da “Casa das Lãs” arrebatou o segundo lugar e o “Café Primavera” a terceira posição.

Para além da atribuição de um diploma e de um cabaz de produtos regionais, os proprietários das lojas agora distinguidas ganharam uma dormida em Wine Barrels para duas pessoas na Quinta da Pacheca (1º classificado), um jantar no Hotel Delfim Douro para duas pessoas (2º) e uma massagem corporal no Hotel Vila Galé Douro (3º).

Para a avaliação das montras a concurso, os membros do júri tiveram em conta vários critérios, nomeadamente a adequação ao tema, a harmonia e estética de conjunto, a originalidade/ criatividade, as cores e materiais utilizados e a iluminação. Em simultâneo, também decorreu uma votação online no facebook do Município de Lamego, através da qual o público escolheu como montra mais criativa a loja “GabyFlor”, situada na Rua Macário de Castro. A vencedora recebe dois ingressos de acesso a um espetáculo no Teatro Ribeiro Conceição.