A equipa do Viseu 2001 | BTT 100 Rumo participou na 2ª Prova da Taça de Portugal de XCO que, se realizou este fim-de-semana na pista do Complexo Desportivo Nacional do Jamor e que contou com mais de 300 atle­tas inscritos.

Nesta prova os atletas Guilherme Tomás (Cadete), João Ramos (Junior), Hélder Marques (Junior), Rúben Girão (Junior), Simão Santos (Sub23), Miguel Duarte (Sub23) e Rúben Marques (Elite) representaram a equi­pa Viseu 2001 | BTT 100 Rumo.

Os atletas tinham pela frente um circuito com aproximadamente 4Km e com o grau de dificuldade médio. No entanto, a chuva que se fez sentir ao longo da prova veio dificultar a tarefa dos participantes que tiveram que lidar com um terreno pesado e trilhos escorregadios.

No categoria Sub23, Miguel Duarte e Simão Santos finalizaram no 9º e 10º lugar, na categoria Elite, Rúben Marques conclui a sua prova no 31º lugar. No escalão Junior Rúben Girão foi 19º, Hélder Marques 23º e João Ramos 36º. Guilherme Tomás completou a sua prova na categoria Cadete no 21º lugar.

A próxima prova será, no dia 25 de abril, em Águeda onde a equipa do Viseu 2001 | BTT Rumo irá participar na 3ª Prova da Taça de XCO da Associação de Ciclismo da Beira Litoral.

