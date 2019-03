Ciclo de Conferências TEEN em Tondela

A cidade de Tondela recebeu, no dia 08 de março, o Ciclo de Conferências TEEN, da oitava edição do projeto Wanted – Escolas Empreendedoras da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, em parceria com Município de Tondela e com envolvimento das escolas do concelho.

O evento decorreu durante a manhã no auditório da ACERT e contou com a presença da vereadora da Educação da Câmara Municipal de Tondela, Sofia Ferreira, que aproveitou para agradecer a presença de alunos e professores para partilhar o conceito de empreendedorismo.

“No dia a dia dos alunos há muitas oportunidades para serem empreendedores, mostrando criatividade e curiosidade pelos contextos que os circundam e que, muitas vezes, são a inspiração para percursos profissionais futuros”, acrescentou.

Ao longo da sua intervenção, Sofia Ferreira destacou as oportunidades que o concelho tem para oferecer a estes jovens, após percurso educativo, deixando o desafio de conhecerem o tecido empresarial local, como forma de posterior escolha e orientação profissional.

Na conferência marcou presença Pedro Miguel Dias, um jovem empreendedor de sucesso do concelho de Tondela, que esteve em representação da empresa Piranha Tatoo.

Pedro Miguel Dias contou a sua história e percurso de vida, evidenciando a persistência e curiosidade que desde sempre desenvolveu e que vieram a revelar-se uma ferramenta de sucesso para o seu percurso profissional.

“Ser empreendedor começa nas coisas mais básicas da nossa vida. É a nossa vontade de fazer coisas e de as materializar”, referiu.

Já o empreendedor Rafael Polónia, mentor e líder de experiências da Landescape, partilhou com os presentes que viajou ao longo de 28 meses por mais de 50 países.

Na sua intervenção destacou a importância de se saber “onde se quer estar” e “o que se quer fazer”, para além da determinação, persistência, mente aberta, capacidade e vontade para se perseguirem os sonhos. “São conceitos chave para o sucesso e determinantes para se ser empreendedor”, apontou.

A participação destes dois jovens empreendedores de sucesso nesta iniciativa teve por objetivo “abrir horizontes aos jovens presentes, em fases determinantes de escolhas nas suas vidas”.