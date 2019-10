Ciclo de formação 2019/2020 da companhia sediada em Viseu abre com um dia de formação com o bailarino e coreógrafo Miguel Ramalho

A Companhia Paulo Ribeiro convida Miguel Ramalho para iniciar o ciclo de workshops e masterclasses desta nova temporada 2019/2020. Em “Corpo, movimento e seus limites” o bailarino da Companhia Nacional de Bailado e coreógrafo propõe um dia de celebração do movimento contemporâneo com base na linguagem que tem desenvolvido, procurando estimular e desafiar os participantes na multiplicidade de dinâmicas estabelecidas e distintas no espaço e tempo. O trabalho de chão e diferentes configurações de exercícios, levarão a uma percepção individual e colectiva do movimento que se revela em cada corpo de uma forma natural e consciente dos seus limites. Público-alvo: estudantes e profissionais de dança e não profissionais com experiência em dança (m/16 anos)

Lotação: 16 participantes

Preço: 10€

Inscrições através do email workshops@pauloribeiro.com