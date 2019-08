CICLOTURISTAS INVADIRAM REGIÃO SERRANA

Dia de Descanso na Volta a Portugal é sinónimo de jornada cicloturista. É assim todos os anos e desta vez foi o concelho da Guarda a receber esta terça-feira, 6 agosto, a “Etapa da Volta Via Verde RTP”, uma iniciativa dedicada aos amantes da bicicleta. Cerca de 850 pessoas alinharam nesta iniciativa lado a lado com o antigo corredor Marco Chagas, o autarca guardense Carlos Chaves Monteiro e o padre Ismael Teixeira, conhecido como Iron Priest, e o triatleta Bruno Pais.

“É um impacto económico muito significativo para o município além de toda a promoção que podemos fazer do nosso território”, expressou Carlos Chaves Monteiro, o autarca da Guarda.

Os vencedores da 13ª Etapa da Volta Via Verde RTP

O percurso de 70 quilómetros visitou alguns dos fantásticos cenários da região da Serra Estrela, com partida e chegada ao Largo General Humberto Delgado, na Guarda. Entre os participantes masculinos sagrou-se vencedor Ricardo Lameira, natural de Vila Real. Esta não foi a primeira participação de Ricardo Lameira nesta iniciativa, tal como aconteceu com a primeira mulher a alcançar a meta da 13ª edição da “Etapa da Volta Via Verde RTP”, uma organização da Podium Events e do município da Guarda. Liliana Jesus, vice-campeã nacional de maratonas BTT, foi a vencedora.

Volta recomeça em Torre de Moncorvo com novas emoções

Após o dia de repouso, a 81ª Volta a Portugal Santander é retomada esta quarta-feira com uma partida em Torre de Moncorvo, município que não recebia a prova desde 1931 quando se correu a segunda edição. A derradeira fase competitiva começa com a 6ª etapa, de 184,6 quilómetros, que atravessa o nordeste transmontano e vai terminar com uma longa reta de meta em Bragança. Gustavo Veloso é o homem da Camisola Amarela e entre os cinco primeiros classificados, onde estão os principais rivais do espanhol da W52-FC Porto, há apenas 45 segundos. Vêm aí novas emoções, entre outras, com as subidas da Serra do Larouco (Montalegre) e da Senhora da Graça (Mondim de Basto). Para trás foram percorridos 876 quilómetros distribuídos pelo Prólogo e por cinco etapas. Para chegar ao Porto, onde a Volta vai terminar 30 anos depois, restam outras cinco tiradas com pouco mais de 650 quilómetros. Os italianos da Amore & Vita somaram duas vitórias (1ª e 5ª etapas) e o coletivo português W52-FC Porto ganhou o Prólogo, em Viseu, e as restantes tiradas.