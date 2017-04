“Ciganos – Tradição e Modernidade” tema de concurso de fotografia

Para assinalar o Dia Mundial do Cigano, o Círculo de Cultura Cigana do Núcleo de Viseu da Associação Olho Vivo promove um concurso de fotografia sob o lema Ciganos – Tradição e Modernidade”. O concurso é aberto a todos quantos queiram participar, ciganos ou não, e podem concorrer com fotografias tiradas com câmara fotográfica ou com telemóvel, enviadas para o endereço electrónico da Olho Vivo: olhovivo.viseu@gmail.com até ao dia 8 de Maio.

As fotografias seleccionadas por um júri composto por um fotógrafo profissional, um artista fotográfico, um professor de Educação Visual e Tecnológica e um membro da etnia cigana, ficarão expostas numa galeria ou espaço a anunciar brevemente, a partir do dia 16 de Maio, Dia Internacional da Resistência Cigana, que será assinalado com uma festa com música e dança cigana.