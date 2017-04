CIM Viseu Dão Lafões candidata-se a Produtos Turísticos Integrados

No âmbito do Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020, a CIM Viseu Dão Lafões submeteu uma candidatura designada “Produtos Turísticos Integrados da Região Viseu Dão Lafões”.

Com um investimento elegível de 1,8 milhões de euros e um fundo comunitário associado de 1,5 milhões de euros, a candidatura tem como objetivo criar, desenvolver e implementar produtos turísticos integrados, articulados com a estratégia regional para o sector do turismo e assentes nos recursos endógenos da região.

Pretende, ainda, agregar sinergias intermunicipais para a criação de produtos turísticos, em articulação com a marca da Entidade Regional de Turismo do Centro “Turismo Centro Portugal, Um país dentro do País”, bem como, atrair novos públicos, nacionais e internacionais através da oferta de produtos de qualidade e diferenciadores, integrando ofertas de turismo de natureza e turismo cultural.

A candidatura integra cinco ações que se articulam entre si e que atuam nas diferentes fases da cadeia de valor: Qualificação de Eventos; Turismo de Natureza; Turismo Cultural; Capacitação do Sistema Turístico e Comunicação.