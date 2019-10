CIM Viseu Dão Lafões discute Mobilidade e Transportes na Região

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões vai promover no próximo dia 15 de outubro, terça-feira, um seminário sobre Mobilidade e Transportes, cujo objetivo é dar a conhecer as novas tendências e as mudanças que o setor está a viver. A iniciativa vai discutir temas como a descarbonização, a mobilidade elétrica, a mobilidade suave e partilhada, as soluções multimodais de transporte urbano e o valor dos dados na gestão da mobilidade.

Este seminário contará com a presença de diversos especialistas da área, como Miguel Castro Neto (personalidade Smart Cities do ano de 2017 e subdiretor da NOVA Information Management School), João Reis (responsável de comunicação e relações institucionais na CIRC Portugal), Catarina Selada (responsável pela área de cidades do CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento), António Pires (vice-presidente da Carris) e Rui Rei (presidente da Cascais Próxima).

Com este seminário, que se realiza no Solar do Vinho do Dão, na cidade de Viseu, a partir das 9h00, a CIM Viseu Dão Lafões pretende sensibilizar a sociedade civil para a importância da utilização de sistemas de transportes coletivos mais sustentáveis ambientalmente, apoiando a mobilidade elétrica e promovendo a mobilidade ativa na região.

A este propósito Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, realça que “acreditamos que o serviço público do transporte de passageiros no futuro, enquanto pilar central da mobilidade na região, assentará em maior flexibilidade da oferta e dos meios afetos, sendo que só assim será possível dispôr de um sistema de transportes capaz de responder às necessidades da população num quadro de comportabilidade orçamental e de foco na descarbonização progressiva da mobilidade”.

Estarão também presentes Nuno Martinho, Nuno Soares Ribeiro (partner na VTM), João Paulo Gouveia (vereador da CM Viseu), Ribau Esteves (presidente da CIM Ria de Aveiro), António Almeida Henriques (presidente da CM Viseu), Paulo Fernandes (presidente da CM Fundão) e Rogério Mota Abrantes (presidente da CIM Viseu Dão Lafões).