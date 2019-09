CIM Viseu Dão Lafões inaugura primeira obra da Rede de Percursos de Natureza

Resultado de uma forte aposta no Turismo de Natureza, a CIM Viseu Dão Lafões está a executar intervenções de qualificação e sinalização de um conjunto de percursos pedestres, contribuindo para a sua valorização, divulgação e melhoria das condições de visitação.

A primeira obra a inaugurar, em Vila Nova de Paiva, permite percorrer uma área de 102 quilómetros.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anuncia a inauguração no próximo dia 14 de setembro, sábado, pelas 17 horas, do Centro Municipal de Trail Running, no Parque Botânico “Arbutus do Demo”, em Vila Nova de Paiva.

Com esta obra — integrada na execução da candidatura “Produtos Turísticos Integrados”, cujo investimento global ascende a mais de 1,8 milhões de euros, os amantes da natureza vão dispor de sinalização e identificação dos trajectos que percorrem Vila Nova de Paiva, Fráguas, Queiriga e Vila Cova à Coelheira.

Esta iniciativa da CIM Viseu Dão Lafões insere-se na estratégia de reforçar o posicionamento da região como destino turístico de excelência, nomeadamente através do aumento do número de visitantes aos espaços patrimoniais, do incremento do número espetadores para eventos de animação, da realização de ações de valorização dos produtos endógenos e, complementarmente, do aumento número de dormidas e estada média de turistas na região.

Resultado dos trabalhos de intervenção para a implementação da sinalética de identificação do trajeto, os visitantes têm ao dispor cinco percursos, que variam entre os 4,03 e os 47,7 quilómetros. Ao mesmo tempo que inauguram os percursos que passam por Vila Nova de Paiva, Fráguas, Queiriga e Vila Cova à Coelheira, está a ser implementada a identificação do percurso pedestre PR Rota do Paiva, nas localidades de Alhais e Vila Nova de Paiva.

Para Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, este projeto “vem reforçar a estratégia de Turismo de Natureza que a CIM Viseu Dão Lafões está a implementar no território, através da criação de um produto compósito de turismo de natureza que associa percursos pedestres com as grandes e pequenas rotas, as ecopistas, as subidas épicas e os centros de BTT e Trail”.

Relembrando que, entre outros projetos, a CIM Viseu Dão Lafões lançou recentemente um concurso público para a construção da Ecopista do Vouga, o Secretário Executivo destaca que o Centro de Trail, a inaugurar no sábado, faz parte de um investimento total de meio milhão de euros, que tem como objetivo a implementação da Rede de Percursos de Natureza de Viseu Dão Lafões.

Nuno Martinho destaca, ainda, que esta é uma oportunidade “para a promoção do turismo de natureza, na iniciativa Portuguese Trails, que é uma marca criada pelo Turismo de Portugal para comunicar internacionalmente as atividades de Turismo de Natureza, dedicadas ao Cycling & Walking”.

Para José Morgado, Presidente do Município de Vila Nova de Paiva “este projeto vem alicerçar a aposta que o Município tem feito no desenvolvimento do desporto e na adoção de processos de melhoria contínua, já galardoado como “Município Amigo do Desporto” em 16/17 e 2018 pela Cidade Social e APOGESD”.

José Morgado prosseguiu afirmando que “apostando o setor de Turismo com novas estratégias e ferramentas que aliadas à reconstrução do património edificado, como as “Casas dos Cantoneiros”, à Rede Museológica (Museu Arqueológico do Alto Paiva, Museu Rural de Pendilhe e Centro de Memória Judaica), possibilitam a oferta de um produto turístico estruturado.”

Para o lançamento deste importante projeto, na região Viseu Dão Lafões, vai decorrer no dia 15 de Setembro a primeira iniciativa no Centro Municipal de Trail Running de Vila Nova de Paiva, o Trail Rota da Truta, a contar para o Circuito Nacional da Associação de Trail Running de Portugal – ATRP.