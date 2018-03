Cinco alunos de Tondela distinguidos em concurso de banda desenhada “o ciclo urbano da água”

Cinco alunos do concelho de Tondela foram hoje premiados, na sequência de um concurso de banda desenhada sobre “o ciclo urbano da água”, ao qual concorreram mais de 200 desenhos.

A entrega dos prémios decorreu durante a manhã de hoje na ETA de Mosteiro de Fráguas.

Assim, foram premiadas Ana João Sousa (2º ano da Escola Básica de Canas de Santa Maria) Camila (2º B da Escola Básica de Tondela), Maia Costa Oliveira (2º G da Escola Básica de Molelos), Matilde Gouveia (2º C da Escola Básica de Tondela) e Matilde Coimbra (turma 13 da Escola Básica de Campo de Besteiros).

Esta é uma iniciativa das Águas do Planalto (Concessionária do Sistema Público de Abastecimento e Distribuição de Água aos Municípios de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela), englobada na celebração do Dia Mundial da Água, que se assinala hoje.