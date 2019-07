Cine Concertos 🎯 Mangualde e V. N. Paiva

CINE CONCERTOS – Fora de Portas Filipe Raposo a acompanhar O Vento (1928) de Victor Sjöström no Convento de São José. Em Maio, contou com Mulheres da Beira (1923) de Rino Lupo, uma das grandes obras do cinema mudo português, acompanhado ao vivo por Nicholas McNair, na Igreja de Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades. O programa de Cine Concertos pela região arrancou em Abril, em São Pedro do Sul, com o pianistaÂa acompanhar O Vento (1928) de Victor Sjöström no Convento de São José. Em Maio, contou com Mulheres da Beira (1923) de Rino Lupo, uma das grandes obras do cinema mudo português, acompanhado ao vivo porÂ, na Igreja de Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades. Até Outubro, haverá ainda cinco sessões de clássicos à espera da música que fará as delícias de miúdos e graúdos: Ask Father de Hal Roach, The Navigator e Sherlock Jr. de Buster Keaton estão entre os filmes a projectar, sempre com acompanhamento musical ao vivo. As sessões são à s 21h30, e com entrada livre .