Cine Concertos 🎯 NOISERV em Aguiar da Beira e Nelas

SHERLOCK JR (Buster Keaton) e ASK FATHER (Hal Roach)

23 Agosto (6ªf) | Igreja Paroquial de Aguiar da Beira

24 Agosto (Sáb.) | Balneário dos Ingleses, Canas de Senhorim, Nelas Harold Lloyd e Buster Keaton, heróis persistentes em perpétua luta contra as suas circunstâncias. Musicados ao vivo, respectivamente, pelo acordeonista NUNO SILVA e por NOISERV. Dois grandes momentos do cinema burlesco, por duas das suas maiores estrelas: eÂ, heróis persistentes em perpétua luta contra as suas circunstâncias. Musicados ao vivo, respectivamente, pelo acordeonistaÂe por Em Ask Father (1919), Harold Lloyd enfrenta um escritório inteiro para pedir a mão da filha do patrão em casamento. Em Sherlock Jr. (1924) Keaton é um projeccionista de cinema que sonha ser detective, e que vê a sua oportunidade quando um rival rouba um relógio. Filme com algumas das mais impressionantes das lendárias proezas físicas de Buster Keaton, uma das quais quase lhe custou a vida. Noiserv é um dos projectos musicais mais criativos surgidos em Portugal nos últimos anos. Trabalho a solo de David Santos, combina uma míriade de instrumentos e sons, criando loops imersivos e atmosferas cinematográficas. Interpretará uma nova banda sonora original, composta para o filme. Nuno Silva é acordeonista viseense, professor no Conservatório Regional de Música de Viseu. Para a banda sonora de Ask Father, adaptou várias peças do repertório clássico do instrumento ao ritmo irrequieto da comédia de Harold Lloyd.