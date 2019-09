CineEco promove encontro com mais de 70 personalidades

14 setembro, às 15 horas no CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, Seia –





Antes do arranque oficial da 25ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela , nos próximos dias 12 a 19 de outubro, a organização do Festival promove um encontro com todas as personalidades que apadrinharam o CineEco. As 70 personalidades representativas dos vários setores de atividade que, nas 3 últimas edições, foram convidadas a promover as longas-metragens internacionais, participam num encontro de “padrinhos” desta secção competitiva. O encontro está marcado para este sábado, 14, às 15 horas no CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela .

Cada longa-metragem é “apadrinhada” por 3 personalidades, que terão de desenvolver mecanismos de divulgação das suas sessões e assim mobilizar o público. Neste encontro de padrinhos/madrinhas, a organização pretende valorizar o papel primordial destes agentes promotores do CineEco, preponderantes na ligação do festival à Comunidade. Estes encontros servem ainda para a promoção do diálogo e definição de estratégias de consolidação destas parcerias. A ideia é “aumentar de ano para ano a ‘família CineEco’, já que a cada edição agregamos sempre novas personalidades locais e nacionais”, refere o diretor do CineEco, Mário Branquinho.

A primeira parte decorrerá no Auditório do CISE com sessão de esclarecimento e sorteio dos filmes pelas personalidades convidadas para este ano. Serão ainda exibidas curtas-metragens de edições anteriores. De seguida decorrerá uma prova de produtos locais nos jardins do Centro de Interpretação da Serra da Estrela.