Cinema na Cidade | 29 Julho – 02 Agosto

CINEMA NA CIDADE O projecto de sessões de cinema para um público muito amplo, lançado em 1982 peloCine Clube de Viseu em parceria com a Câmara Municipal de Viseu, promove o acesso de forma gratuita a filmes incontornáveis da história do cinema. Criar espaços de encontro entre a cidade e o cinema, contrastar propostas e correntes de cinema e proporcionar experiências que estimulem o gosto e a descoberta de novos filmes por parte do público são alguns dos objectivos do programa. Começou com Apocalipse Now, na primeira edição em 1982, e este ano contará com sessões com convidados especiais e Cante Alentejano ao vivo – As Ceifeiras de Pias, no dia do seu 10.º aniversário!