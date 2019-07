Cinfães – Dois detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Lamego, ontem, dia 15 de julho, deteve dois homens de 32 e 27 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Cinfães.

No âmbito de uma denúncia, em que os suspeitos tinham adquirido o produto estupefaciente no Porto, e se deslocavam num autocarro para Cinfães, local onde vendiam o produto, os militares intercetaram os suspeitos após terem saído do referido autocarro. No momento da abordagem foi possível verificar que tinham na sua posse 340 doses de haxixe, o que culminou na sua detenção e na apreensão do estupefaciente e de um telemóvel.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial Cinfães.