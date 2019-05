A 3ª prova do VI CIRCUITO ABREU, foi disputada no bem tratado percurso caramulo do Montebelo. Presentes 30 equipas para a prova que foi disputada na modalidade stableford / ball better ball com ¾ de handicap. Bons resultados com a dupla Bruno Melo / Carlos Tinoco a ser a maior protagonista do dia, com vitória nas duas tabelas. Em net, superiorizaram-se ao par Leonel Seixas / Miguel Costa, pelo melhor resultado dos últimos buracos, pois ambas totalizaram 45 pontos. Luís Pires / Francisco Pires seguiram-se com 41 e Simão Santos / Cláudio Cunha e Jorge Sousa / Filipe Rabaça ambas com 40. Na tabela real, o Bruno e o Tinoco conseguiram 34 pontos, deixando o par José Santos / António Cunha a 2 pontos e o Giuseppe Munafo / Carlos Duarte a 4. Sandra Batista com a pancada mais certeira e Palmira Pereira e Cláudio Cunha com as pancadas mais longas, foram os vencedores dos prémios especiais.

Álvaro Marreco