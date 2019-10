CISE organiza saída de campo e curso de identificação de cogumelos

O CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela organiza este sábado, dia 2 de novembro, mais uma saída de campo para observação de cogumelos, com o intuito de dar a conhecer a grande biodiversidade que caracteriza este grupo de seres vivos.

Durante a saída, que decorrerá entre as 09h e as 15h30, serão visitados locais representativos dos principais tipos de habitats existentes na serra, tais como bosques de resinosas, de folhosas e matos, sendo salientados os aspetos relacionados com a biologia, ecologia, conservação e colheita de cogumelos.

Posteriormente, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, e com um maior grau de aprofundamento teórico, o CISE organiza mais um Curso Prático de Identificação de Cogumelos. A formação é ministrada por Mauro Matos e por José Conde e inclui a realização de sessões teóricas e práticas, com saída de campo à serra da Estrela, para observação e recolha de cogumelos.

No âmbito das sessões teóricas serão sublinhados, entre outros conteúdos, indicações que lhe possibilitem reconhecer de forma inequívoca as espécies que crescem na natureza, como a caracterização e identificação dos diferentes componentes de um cogumelo, o seu processo de formação, incluindo informação sobre os cogumelos comestíveis e tóxicos.

A participação nas atividades têm um valor associado e está limitada a um número máximo de participantes, com idade superior a 14 anos. Informações adicionais e inscrições na página de internet www.cise.pt.

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) é uma estrutura do Município de Seia vocacionada para a promoção do conhecimento e divulgação do património ambiental da serra da Estrela, que apresenta como objetivos principais: promover atividades no âmbito da interpretação da natureza, apoiar a investigação científica, desenvolver projetos de educação ambiental e fomentar o turismo de natureza.

Unidade única em toda a região, aqui é possível alicerçar o conhecimento empírico oferecido pela descoberta natural da serra, com as bases científicas e fenómenos que a natureza não revela ao olho humano.