Cisterna de Lamego acolhe exposição de pintura inédita

Considerada “um dos melhores exemplares de cisternas dos castelos portugueses” e transformada num espaço que se assume como um centro de memória, a Cisterna de Lamego tem patente ao público neste momento uma exposição de pintura inédita: “Douro Internacional – Deambulações de Albertino Valadares”. Esta mostra integra o programa cultural promovido pelo Município de Lamego durante as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, tendo sido inaugurada, no último sábado, com a presença da Vereadora da Cultura, Ana Catarina Rocha. Nesta sessão pública, foi ainda apresentada uma obra literária da autoria do mesmo pintor.