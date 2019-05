Clássicos em grande encontro nas Beiras

São dois percursos, dois tipos de participação e muitos motivos para os apaixonados de automóveis clássicos visitarem a região centro. De 21 a 23 de junho, o Classic Cars Tour, organizado pelo Clube Escape Livre, percorre os concelhos do Fundão, Penamacor, Belmonte, Manteigas e Guarda. Vai ser o fim de semana mais colorido das estradas da Beira Interior.

Para participar no Classic Cars Tour basta ter uma viatura clássica matriculada entre 01 de janeiro de 1946 e 31 de Dezembro de 1989 e escolher uma das opções de programa: Concentração Turística ou Regularidade Histórica. O percurso permite aos primeiros percorrer algumas das grandes paisagens e conhecer o património dos cinco concelhos parceiros e, aos segundos, desfrutar das mesmas com alguma competição ao longo da prova de estrada com cerca de 350 Km, como também nos dois slaloms, nas cidades do Fundão e da Guarda.

No programa não serão esquecidos um desfile automóvel na noite de sábado, no Fundão, o bom acolhimento beirão marcado pelo convívio, gastronomia, ofertas e alojamento de qualidade. O encerramento está marcado para as 15h00 de domingo, no Hotel Lusitânia, na Guarda, com entrega de prémios.

Para Luís Celínio, presidente do clube Escape Livre, “esta é uma grande oportunidade para os apaixonados por este tipo de veículos visitarem e conhecerem um pouco da região, e acredito que vão querer regressar, pois queremos fazer jus, com a parceria destes cinco municípios, ao reconhecido acolhimento beirão. Nesta organização quisemos ainda adicionar a experiência de Pedro Barbosa da Gama e António Mocho. Por isso, acreditamos que temos todos os ingredientes para que não seja apenas um grande encontro de clássicos, como um evento para crescer em anos seguintes.”

As inscrições para o Classic Cars Tour estão abertas e decorrem a bom ritmo. Entre as 28 já recebidas, encontra-se uma “armada” de nove equipas espanholas ligadas ao Museo de Historia de la Automocion de Salamanca. As inscrições podem ser feitas no site do Clube Escape Livre em www.escapelivre.com, onde também se encontram os programas para as modalidades de Regularidade Histórica e Concentração Turística. O valor da inscrição é variável de acordo com a opção de alojamento e refeições, encontrando-se com preço mais acessível até 31 de maio.